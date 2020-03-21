ضبط ما يقرب من 300 ألف مخالفة مرورية فى أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.أسفرت جهودها، خلال أسبوع، فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (268964) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (32021 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 269 قيادة تحت تأثير مخدر، 3254 موقفا عشوائيا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.