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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينها تأجيل الامتحانات.. 8 قرارات من «الأعلى للجامعات» جراء كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:56 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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أكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية أولوية أولى بالنسبة له، موضحا، في الوقت ذاته، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ عليهم، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس، في بيان، إنه اتخذ عددًا من الإجراءات الضرورية بشأن انتظام التعليم وامتحانات نهاية العام الدراسي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها:
1- التأكيد على إنجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات، بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.

2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات، والذي انعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19 مارس الجاري.

3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بُعد طوال فترة تعليق الدراسة.

4- استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة للمحتوى النظري لجميع الكليات، على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الإجازة الصيفية، حسب ما تقرره كل جامعة.

5- استمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.

6- حال استمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، وضم درجاتها على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

7- تؤجل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، على ألا تنعقد قبل السبت 30 مايو المقبل، وفقًا للجداول التي ستعلن من كل جامعة، أو في موعد يتم إعلانه لاحقًا وفقًا لمستجدات الأمور.

8- أما بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحاناتها وفقًا لما تراه، على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

ويبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

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