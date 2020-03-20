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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:56 م
المحال التجارية
المحال التجارية
ياسمين شعيب
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انطلقت مساء اليوم الجمعة حملة برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس ومدينة مطروح يرافقه مدحت الصباغ نائب المجلس بالتعاون مع قسم شرطة المرافق، لتنفيذ قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في تمام السابعة مساء.

ومرّ مجلس المدينة وشرطة المرافق على المحال والأسواق لغلقها في المواعيد المقررة، بالإضافة إلى إنذار المخالفين.

كما رشت سيارات مجلس المحلي المدينة بالكامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قررت رئاسة الوزراء، أمس الخميس، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)
حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)

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