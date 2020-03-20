حملة موسعة لإغلاق المحال التجارية والمطاعم بمطروح (صور)

انطلقت مساء اليوم الجمعة حملة برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس ومدينة مطروح يرافقه مدحت الصباغ نائب المجلس بالتعاون مع قسم شرطة المرافق، لتنفيذ قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في تمام السابعة مساء.ومرّ مجلس المدينة وشرطة المرافق على المحال والأسواق لغلقها في المواعيد المقررة، بالإضافة إلى إنذار المخالفين.كما رشت سيارات مجلس المحلي المدينة بالكامل كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.قررت رئاسة الوزراء، أمس الخميس، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.