تقرير: دولة أوروبية وراء إنتاج فيروس كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا عن وجود دولة أوروبية وراء إنتاج فيروس كورونا.وجاء فى التقرير أنه فى 17 مارس 2020 نشر شاب يتحدث الفرنسية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يزعم فيه أن فيروس كورونا المكتشف فى الصين أنتج من قبل معهد "باستور الفرنسي".كما أشار التقرير إلى أن الفيديو أكد على حصول معهد "باستور" على براءة اختراع الفيروس عام 2004، واستند صاحب الفيديو على تقرير رسمي تم نشره على موقع "مكتب البراءات الأوروبية".وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء موقع للرد على شائعات فيروس كورونا وعلى الفيديو المنشور، بالإضافة إلى وكالة الأنباء الفرنسية التى نفت ما جاء فى الفيديو، مؤكدة أن التقرير المستخدم فى الفيديو يخص فيروس آخر غير كورونا.كما دعا الاتحاد الأوروبي الإعلام للتوعية ضد الحملات التى يقوم بها البعض فى محاولة لتضليل الشعب.