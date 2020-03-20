4080 فردًا تحت الحجر الطبى فى السعودية
الجمعة 20/مارس/2020 - 04:29 م
منار أحمدطباعة
قال وزير الصحة السعودى، إن 4080 شخصًا فى الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن اكتشاف اللقاح لفيروس كورونا وتجربته يستغرقان أشهر عديدة، وفقًا لقناة العربية الاخبارية.
ومن جهته، قال وزير المالية السعودى: "لدينا مرونة فى خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، ولا نتوقع
تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ9 بالمئة".
ومن جهته، قال وزير المالية السعودى: "لدينا مرونة فى خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، ولا نتوقع
تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ9 بالمئة".