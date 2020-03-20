عبدالعال يهنئ السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذا نصها:الرئيس عبدالفتاح السيسىرئيس الجمهوريةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،فيطيب لي أن أتقدم لسيادتك باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الطيبة الجليلة، آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييدًا وتكريمًا لنبيه خاتم المرسلين وتثبيتًا لفؤاده، وتأكيدًا لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى.إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي يستقيها من سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، وتعمق في نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدرة، والمثل لأجيالنا الصاعدة، وصولًا إلى غدٍ أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وسائر الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.