أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بـ55 ألف جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات تفتيشية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تهريب، أبرزها بنادق ضغط هواء بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى 55.820 جنيه.فى مجال الأمن العام تم ضبط 18 قضية، أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات سائقين.فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 178 حكمًا قضائيًا متنوعًا.فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 804 مخالفات مرورية متنوعة.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.