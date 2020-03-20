الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على كافة المحافظات

شن قطاع الأمن الاقتصادى عدة حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تم ضبط 1057 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1257 قضية تموينية متنوعة منها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.وضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية، 377 قضية متنوعة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 109 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 4 قضايا متنوعة.تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 6 قضايا متنوعة مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات.