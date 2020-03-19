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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مزارع صيني يشكر الأطباء بطريقة طريفة (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 08:28 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لمزارع صيني يشكر الأطباء بطريقة طريفة.

قام صيني من مزرعة الدواجن الواقعة في مقاطعة "غانسو" شمال غرب الصين بإلقاء 100 كيلو من الحبوب على شكل "طبيب" لتستغرق هذه العملية 4 ساعات وبعد ذلك تقف الدواجن على هذه الحبوب لتناولها.

كما عرضت قناة "روسيا اليوم" تقرير فيديو يوضح أن الصين انتصرت على فيروس كورونا في منطقة ووهان التي بدأ انتشار فيروس كورونا بها.

وأوضح التقرير، أن المدينة التي ارتبط اسمها بالفيروس لم تسجل أي حالة جديدة اليوم، مصابة بكورونا.

وبات عدد كبير من الدول يبحث عن عقار طبي ناجع في التأثير على فيروس كورونا خاصة دواء تنتجه كوبا أظهر نتائج إيجابية في مكافحة المرض في العديد من الدول وخاصة دولة الصين.

ومع وصول فيروس كورونا إلى المكسيك، ارتفعت عمليات البحث عن عقار Interferon Alpha 2B، بعد أن أظهر آثاره الإيجابية على حياة مئات الأشخاص في الصين. ومن المعروف أن الإنترفيرون عالج أكثر من 1500 مريض مصاب بفيروسات كورونا وهو من بين الأدوية المفضلة لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان لسفارة كوبا بالقاهرة فإنه يتم استخدام Interferon beta، وهو دواء من أصل كوبي، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المتعلقة بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، في مستشفى Virgen del Rocío في إشبيلية لعلاج حالات العدوى المسجلة في إسبانيا بنجاح.

وأضاف البيان أن تطبيقي lopinavir وritonavir، واللذان يستخدمان أيضًا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، جنبًا إلى جنب مع interferon beta، وهو الدواء الكوبي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الصين، والذي لا يزال يستخدم من قبل جميع البلدان حول العالم التي تم اكتشاف الفيروس فيها بالفعل والمتأثرين بهذا الوباء المحتمل الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالفعل بأنه خطر "عالٍ جدًا" على مستوى العالم.

ووفقًا للأطباء في إشبيلية، فإن لدى الإنترفيرون بيتا آلية عمل مختلفة عن الاثنين الآخرين اللذين يستخدمهما، ولكنه فعال بنفس القدر وهو بروتين يؤثر بشكل طبيعي في الخلايا البشرية عندما تكون مصابة بفيروس.

وقال الأطباء في إسبانيا:"الهدف من استخدام العقار هو تنبيه الخلايا الأخرى، التي تطور بالتالي مقاومة أكبر للعدوى".

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن بعض المستشفيات في ووهان استًخدمت Virgen del Rocío، وكانت إيجابية، على الرغم من أن موثوقيتها ضعيفة، لذلك يجب مواصلة البحث عن العلاج. هذا العلاج، مع الأدوية الثلاثة، بما في ذلك الدواء الكوبي، هو الأكثر توضيحًا، تجريبيًا.

ويوصى باستخدامه عندما تكون هناك أمراض خطيرة أو مهددة للحياة، مثل فيروس كورونا.

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