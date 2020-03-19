المركزى يخفض العائد على 3 مبادرات ليصبح 8% متناقص

أصدر البنك المركزي، كتاب دوري، اليوم الخميس، بشأن المبادرات الصادرة عنه والتي استهدفت كل من القطاع الخاص الصناعي، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، تماشيا مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 3%.وقرر البنك المركزي تعديل سعر العائد الخاص بتلك المبادرات السابق ذكرها ليصبح 8% متناقص بدلا من 10%، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وفقا لسعر الائتمان والخصم+2% -8%، وتعديل سعر العائد للعملاء اعتبارا من اليوم.