طالب محمد رمضان بـ25 مليون جنيه.. تأجيل دعوى تعويض «أبو اليسر»

أجلت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة، اليوم الخميس، دعوى تعويضية بقيمة 25 مليون جنيه، أقامها الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر ضد الفنان محمد رمضان إلى جلسة 7 مايو المقبل، إداريًا.وتضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي تعرض لها بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من داخل مقصورة الطائرة.كان المحامي سمير محمد فوزي أمين، وكيل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، قد تقدم بدعوى قضائية بدائرة التعويضات أمام محكمة الجيزة، لتعويضه ماديًا بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان، وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.