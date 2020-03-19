حملات أمنية لمواجهة البلطجة بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 36 قطعة سلاح نارى، بحوزة 27 متهما منها 9 بنادق آلية وبندقية رصاص و4 بنادق خرطوش و2 طبنجة و20 فرد محلى و93 طلقة مختلفة الأعيرة و20 خزينة متنوعة و176 قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 49248 حكم قضائى متنوع، منها 174 حكم جناية، 15516 حكم حبس جزئى، و2993 حكم حبس مستأنف، و24451 حكم غرامة، وضبط 6114 حكم مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث سرقة مساكن.فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 135 قضية مخدرات بحوزة 152 متهم، ضُبط كمية من مخدر البانجو وزنت 6،538 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5،685 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 661 جرام، وكمية من مخدر البودرة وزنت 770 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 815 جرام، وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 250 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 35 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2،010 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 25 جرام، و21501 قرص مخدر.وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 24 متهم.وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 210 دراجة نارية مخالفة.وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها عن إعادة سيارة.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 27944 مخالفة مرورية.وفى مجال فحص السائقين تم فحص 100 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.