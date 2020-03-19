ضبط اثنين سرقا مدرستين تحت الإنشاء بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مدرستين تحت الإنشاء بمحافظة أسيوط.كان قد ورد لمركز شرطة ديروط بلاغ من المسئولين عن مدرستين تحت الإنشاء، بدائرة المركز، باكتشافهما سرقة أعداد كبيرة من مراوح السقف، وكشافات إضاءة، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 من العناصر الإجرامية، وأمكن ضبط اثنين منهم.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع آخر هارب، مستخدمين مركبة "توك توك" دون لوحات خاصة بأحد المتهمين "تم ضبطها"، وقررا بقيامهما عقب ارتكابهما الواقعة ببيع المسروقات لأحد الأشخاص وسيدة "سيئي النية" وأمكن ضبطهما، وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتناسب مع قيمة المضبوطات لعلمهما بأنها من متحصلات جريمة سرقة، وأرشد المتهمان عن المسروقات وبعرضها على المُبلغين تعرفا عليها.وتم تخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.