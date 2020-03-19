القبض على 4 سرقوا معمل تحاليل في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بنديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من القبض على 4 أشخاص سرقوا معمل تحاليل بدائرة قسم شرطة السلام.تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم قدري الغرباوي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفاده ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم "شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك، مجهولى المصدر".وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام "أجنة" حديدية مضبوطة بحوزتهم.وأمكن التوصل إلى المجنى عليه مالك المعمل وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.