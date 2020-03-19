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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يكشف كيفية تعامل إيران مع أزمة كورونا في البلاد

الخميس 19/مارس/2020 - 11:28 ص
كورونا
كورونا
منار أحمد
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كشف تقرير لصحيفة آراب نيوز البريطانية، اليوم الخميس، كيف تتعامل السلطات الإيرانية مع تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنه من حين لآخر يصدر المرشد علي خامنئي أوامر بالعفو عن السجناء.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن إيران بدأت تتعامل مع الأزمة بصرامة شديدة ما أدى إلى العفو عن عشرة آلاف من السجناء في البلاد، بعدما تم الإفراج عن 85 ألف آخر خلال الفترة الماضية.

وقال التلفزيون الإيراني إن المرشد الإيراني سيعفو عن عشرة آلاف سجين آخرين في محاولة فيما يبدو لمكافحة الفيروس.

وقالت الصحيفة إنه كجزء من خطوات للحد من انتشار الفيروس الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1100 شخص في إيران، قامت الدولة بالفعل بإطلاق سراح 85000 سجين في إجازة مؤقتة.

فيما أشارت إلى أنه يوجد في الشرق الأوسط حوالي 20 ألف حالة إصابة بالفيروس، معظمها في إيران أو مصدرها إيران.

ولتشجيع المواطنين للبقاء في منازلهم في إيران، كتب المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفيروس يصيب 50 إيرانيًا في المتوسط كل ساعة وأن "واحدًا يموت كل 10 دقائق".

وفي العام الماضي، أصدر خامنئي عفوًا عن أكثر من 50.000 سجين في الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية عام 1979.

وحثت الدول الغربية إيران على إطلاق سراح مزدوجي الجنسية وغيرهم، زاعمة أنها تستخدم كورقة مساومة في المفاوضات.

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