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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير فى علم الفيروسات: الكثير من المصابين بـ«كورونا» لا تظهر عليهم أعراض

الخميس 19/مارس/2020 - 04:14 ص
الدكتور إسلام حسين،
الدكتور إسلام حسين، الخبير المتخصص في علم الفيروسات
رباب الأهواني
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قال الدكتور إسلام حسين، الخبير المتخصص في علم الفيروسات، إن أدق وصف لفيروس كورونا أنه مرض سريع الانتشار، كما أن أرقام المصابين من الممكن أنه غير التقديرات الحقيقية؛ لأننا لا نستطيع عمل اختبارات على كل الناس وهناك الكثير من المصابين لا تظهر عليهم أعراض.

وأضاف إسلام حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع علي قناة «dmc»، أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا من الممكن أن تكون أقل من النسب المعلنة، وأن انحسار الوباء مع فصل الصيف هذه تكهنات مبنية على خبراتنا السابقة لأمراض فيروسية أخرى تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي.

وأوضح إسلام حسين، أن هذه الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تكون أكثر شيوعًا في فصل الخريف والشتاء؛ لأنها تنتقل بشكل أفضل وأسرع تحت ظروف الجو البارد، كما أن الناس يتجمعون في مكان واحد في فصل الشتاء وهذا يجعل انتشار الفيروس أسرع.

وتابع إسلام حسين، أن هناك احتمالًا بأن تخف حدة انتشار كورونا مع دخول فصل الصيف ولكن ليست هناك أدلة قاطعة على ذلك، مشيرًا إلى أن الفيروس إذا قل انتشاره فهو لن ينتهي تمامًا.

وأشار إلى أن هناك سباقًا بين العديد من شركات الأدوية للوصول إلى علاج سريع لفيروس كورونا، وأن العلاج الذي ظهر في أمريكا تم تحضيره سريعًا بناء على المعلومات الوراثية التي توفرت من تسلسل المادة الوراثية التابعة لفيروس كورونا.

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