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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 03:32 ص
الدكتور علي مصيلحي،
الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين
رباب الأهواني
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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن مصر كانت تصدر الفول خلال الأعوام الماضية، ولكنها لم تصبح كذلك؛ بسبب فيروس مشابه لفيروس «كورونا» أصاب المحصول، وهذا المرض معروف بالعفن الأسود، ومتوطن في مصر منذ عدة سنوات.

وأضاف وزير التموين، خلال حواره، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على فضائية «الأولى» المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن مصر تستورد الفول من انجلترا وإثيوبيا، ولكنها لم تستورد هذا المحصول من أديس أبابا العام الماضي؛ بسبب موجة حر أثرت على إنتاجها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشفت الصحة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس «كورونا» المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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