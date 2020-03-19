هانى الناظر: لا فائدة من ارتداء الكمامات في الهواء الطلق (فيديو)

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن هناك عددًا من السلوكيات الخاطئة في تعامل بعض المصريين مع فيروس «كورونا»، سواء عند المواطنين أو التجار.وأشار «الناظر»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، إلى أن ارتداء الكمامات فى الشارع أو الهواء الطلق ظاهرة خاطئة، حيث إن الفيروس ليس سائرا فى الهواء، كما أن «الماسك مالهوش دعوة»، لأن الإصابة تأتى عند ملامسة أشخاص مصابين.وأكد أنه لا يجب استخدام الماسك إلا فى حالة الملامسة والتعرض لأشخاص مصابين، ولافائدة من ارتدائه فى الهواء الطلق، لكن فى حالة مخالطة شخص مصاب ينصح باستخدام الكمامات أو الماسك.أما على مستوى التجار، فقد انتقد «الناظر»، استغلال بعض التجار الحاجة للكمامات برفع أسعارها أضعافا مضاعفة، مؤكدًا أن هذه سلوكيات يجب أن تختفي.