حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء ليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:-





مهنيًا: خطوات كبيرة تتخذها في المدى المنظور، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.





عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخف بما يقوله لك.





صحيًا: كن معتدلًا في جميع وجباتك، ووفق بين تلك الدسمة وتلك الصحية.



