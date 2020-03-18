مسئول بـ«الصحة العالمية»: كورونا وصل 164 دولة

قال الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك 164 دولة على مستوى العالم أبلغت وزارة الصحة بظهور الفيروس بها وهناك 200 ألف حالة مصابة على مستوى العالم بينهم 8 آلاف حالة وفاة وهذا رقم كبير مقارنة بفترة انتشار الفيروس الصغيرة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن هناك الكثير من الإجراءات العنيفة يمكن اتخاذها فى مصر لكن فيروس كورونا لا يؤثر على الصحة فقط بل يؤثر على الدولة والعالم أيضا وهناك تقييم مستمر يجري.وتابع: مصر أول دولة فى إقليم شرق المتوسط تصلها مختبرات منظمة الصحة العالمية ومن أوائل الدول التى بادرت بإجراء التقصي والتحليل للمصابين لتحجيم انتشار الفيروس وطبقا للوائح الدولية فإن مصر تبلغ عن أية حالات بالتعاون مع المنظمة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة بتقليل التواجد والكثافات فى الشارع تساهم كثيرا فى الحد من انتشار الفيروس ولا بد للناس من اتباعها، والمطلوب الناس تجلس فى البيت قدر المستطاع وخاصة كبار السن، كما أنه من المهم غسل الأيدي باستمرار.