رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسئول بـ«الصحة العالمية»: كورونا وصل 164 دولة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:47 م
كورونا
كورونا
أحمد عبد الرازق
طباعة
قال الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك 164 دولة على مستوى العالم أبلغت وزارة الصحة بظهور الفيروس بها وهناك 200 ألف حالة مصابة على مستوى العالم بينهم 8 آلاف حالة وفاة وهذا رقم كبير مقارنة بفترة انتشار الفيروس الصغيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن هناك الكثير من الإجراءات العنيفة يمكن اتخاذها فى مصر لكن فيروس كورونا لا يؤثر على الصحة فقط بل يؤثر على الدولة والعالم أيضا وهناك تقييم مستمر يجري.

وتابع: مصر أول دولة فى إقليم شرق المتوسط تصلها مختبرات منظمة الصحة العالمية ومن أوائل الدول التى بادرت بإجراء التقصي والتحليل للمصابين لتحجيم انتشار الفيروس وطبقا للوائح الدولية فإن مصر تبلغ عن أية حالات بالتعاون مع المنظمة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة بتقليل التواجد والكثافات فى الشارع تساهم كثيرا فى الحد من انتشار الفيروس ولا بد للناس من اتباعها، والمطلوب الناس تجلس فى البيت قدر المستطاع وخاصة كبار السن، كما أنه من المهم غسل الأيدي باستمرار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة توضح أسباب زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا»

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

الصحة العالمية: لن يتم توفير لقاح كورونا قبل 12 شهرًا

الصور

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

image description

جامعة أسوان تشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

image description

تطهير ديوان عام الإسكندرية ومباني الأحياء (صور)

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

الأكثر قراءة

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفاصيل مهمة فى صفقة الزمالك مع «بن عيادة»

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

منوعات

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

دراسة: الروبوت يسيطر على المنازل في 2040

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

منشورات الطفل السورية تصدر قصة «بديل بابا نويل»

«كتاب مصر» تؤجل جمعيتها العمومية تماشيًا مع خطة احتواء كورونا

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة.. «الحديوي» يحيي حفلا للإنشاد الديني في مانترا