محافظ الفيوم: إلغاء الأسواق العامة وتعقيم ماكينات الصرف الآلى

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت منذ فترة في محافظة الفيوم، مشيرا إلى أن المحافظة ليست بعيدة عما يحدث في مصر.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إلغاء الأسواق العامة وإيجاد بدائل دون تجمعات، حيث إن البائعين يتواجدون على مسافات بعيدة، وذلك بالتنسيق مع التموين والغرف التجارية والوحدات المحلية.وتابع أنه تم تشديد الرقابة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم وجود تجمعات كبيرة، مؤكدا أن تكالب المواطنين على شراء السلع يطمع التاجر في رفع الأسعار، كما يؤدي إلى خلق تجمعات في غنى عنها.وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم التواصل مع البنوك لتوفير أحد ممثليها عند كل ماكينة ATM لتعقيمها فور انتهاء كل معاملة من قبل العميل، وذلك لتقليل انتقال العدوى.وأكد أن هناك استجابة إيجابية من أصحاب قاعات المناسبات بشأن تقليل أعداد الحضور، مطالبا المواطنين بتقليل تواجدهم في التجمعات.