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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أطباء يحذرون من «التلقيح الصناعى» بسبب «كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 04:11 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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حثت الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد، النساء على عدم إجراء التلقيح الصناعي، وسط تفشي فيروس كورونا، بسبب مخاوف من أن الفيروس يؤثر سلبًا على الحمل.

وقال بيان صادر عن الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة، إن جميع الأزواج الذين يفكرون في علاج الخصوبة يجب أن يتجنبوا الحمل في هذا الوقت، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وتأتي الدعوة، بعد إصابة المملكة المتحدة بـ 407 حالات بفيروس كورونا وموت العشرات.

وأصدرت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، إرشادات جديدة للنساء الحوامل فيما يتعلق بالفيروس التاجي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى طفل لم يولد بعد.

وينصح النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المشتبه به أو المؤكد عند دخول المخاض بحضور وحدة التوليد، التي لديها أطباء أكثر من وحدة التوليد العادية - للولادة.

الرضاعة في زمن "كورونا"

نصحت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، بعدم فصل الأطفال الأصحاء عن الأمهات المصابات ويمكن إرضاعهن من الثدي.

أكد الدكتور إدوارد موريس، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، أن الرضاعة الطبيعية لا ينتقل الفيروس من خلالها، الأمر الذي يعد من الأمور الجيدة والمبهجة لدى الكثير من النساء.

ونصح موريس، الأمهات بشدة باتباع تدابير الإبعاد الاجتماعي، مثل تجنب وسائل النقل العام، أو الاختلاط في مجموعات أو الذهاب إلى السينما أو المطاعم.

هل ينتقل فيروس كورونا من الحامل للجنين؟

وفقا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي، فقد بحث عدد من العلماء عن احتمالية نقل العدوى من الحامل إلى الجنين، وذلك بعد رصد إصابة مولود صيني بعدوى الفيروس القاتل.

وخلال دراسة الباحثون، حول إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينها، كان أمام الفريق البحثي عدة فرضيات، أبرزها إمكانية انتقال العدوى في الرحم عبر المشيمة، أو في أثناء عملية الولادة نتيجة ملامسة سوائل الأم، بالإضافة إلى إمكانية انتقاله بعد الولادة عن طريق حدوث اتصال وثيق بمريض مصاب بالفيروس.

وأكدت نتائج الدراسة، أنه لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل، وقال الدكتور تشانج يونج، المشرف الرئيسي على الدراسة، إن النتائج الأولية للدراسة، تؤكد عدم إمكانية نقل الفيروس من الحامل إلى الجنين.

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