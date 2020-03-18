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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد عبر موقع دعم مصر.. قرارات جديدة لـ «التموين»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:55 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
نرمين محمود الدهان
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اتخذ وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأربعاء، 6 قرارات جديدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية على حسن تقديم الخدمات التموينية المواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد عبر موقع دعم مصر


وجاءت القرارات بتوجيه وزاري رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".

وأشار إلى أنه يتم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف والفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمره واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.

وأوضح التوجيه الوزاري يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.

تسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر


وفي وقت سابق، طلبت وزارة التموين من المستفيدين من البطاقات التموينية سرعة تسجيل رقم الهاتف الخاص بكل بطاقة.

ويواصل موقع دعم مصر استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار اليوم لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة التموينية أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله.

كما أكدت الوزارة أن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيًا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم".

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