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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة توقف التعاملات حتى نهاية الجلسة للمرة الثالثة فى أسبوع

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:08 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أوقفت إدارة البورصة التعاملات حتى نهاية جلسة، اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، نتيجة تجاوز المؤشرات لنسب الهبوط المحددة والبالغة 5%، على خلفية المبيعات الهيستيرية للأجانب والعرب منذ بدابة تعاملات اليوم، كتداعيات لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 4.84%، بما يعادل 445 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 8756 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوي "إى جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.57%، بما يعادل 50.7 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 843 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100" بنسبة 5%، بما يعادل 48 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 927 نقطة.

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