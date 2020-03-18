«تفتيش العدل» يتابع عمليات تعقيم المحاكم

تتابع إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، تنفيذ المحاكم لتعليمات المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ بشأن إجراءات الصحة العامة وتعقيم المحاكم للوقاية فيروس كورونا.كما يتابع الوزير عمليات التعقيم والنظافة التي تقوم بها شركات النظافة المتعاقدة مع الوزارة بصفة يوميا، مع اطلاع الوزارة علي كافة المستجدات بجميع المحاكم والقطاعات التابعة لها على مستوى الجمهورية.وتقوم المحاكم وفقًا لقرار وزير العدل بتأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمامها خلال الأسبوع الحالي والقادم دون حضور أطراف التداعى وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونًا.فيما أصدر العديد من رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية تعليمات مشددة لتقليل عدد الموظفين للنصف وذلك من خلال العمل 3 أيام فقط في الأسبوع واتباع تعليمات الوقاية والنظافة العامة بما لا يخل بسير الجلسات وانتظام العمل الإداري.