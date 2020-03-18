«أمن القاهرة» يساعد كفيفًا على صرف معاشه

ساعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، مواطنا على صرف معاشه عن طريق نقله من منزله إلى مكتب بريد بمدينة نصر.تلقت غرفة النجدة بلاغًا من مواطن كفيف، بالمعاش، التمس خلاله مساعدته على صرف المعاش الخاص به من أحد مكاتب البريد، بمنطقة مدينة نصر، وتم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المواطن، واصطحابه إلى مكتب البريد ومساعدته على صرف المعاش الخاص به وإعادته لمسكنه مرة أخرى.وتقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسه؛ يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.