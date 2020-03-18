إلغاء التدابير الاحترازية لـ13 متهمًا في «المحور الإعلامي»

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلغاء التدابير الاحترازية لـ 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي"، وهم متهمون بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.