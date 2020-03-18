وزير العدل يكرم 21 قاضيًا لتحقيق العدالة الناجزة

كرم المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، 21 قاضيًا من قضاة المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية؛ لإنجازهم القضايا وسرعة الفصل فيها.وتبين أن المكرمين حققوا أعلى نسبة فصل بأحكام قطعية منهية للخصومة، وذلك في الأحكام الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والعمال بدرجاتها المختلفة، وثمن الوزير هذا الجهد المتميز مطالبا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد تحقيقا للعدالة الناجزة.وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المستشار عمر مروان وزير العدل لمعدلات إنجاز القضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة الذي تتبناه وزارة العدل.وتعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تؤدى الى تحقيقه، ومنها تحفيز القضاة المجيدين في أعمالهم وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تساعدهم على زيادة معدلات الفصل في الدعاوى.