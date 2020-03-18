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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جواتيمالا تعلق استقبال مهاجرين من الولايات المتحدة بسبب «كورونا»

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت جواتيمالا إنها لن تستقبل أي مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، في مسعى لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، صرح وزير خارجية جواتيمالا بيدرو برولو بأنه سيتم تعليق الرحلات الجوية التي تقل مهاجرين بموجب اتفاقية للتعاون بشأن طالبي اللجوء تم التوصل إليه العام الماضي.

وأضاف الوزير أن المرحلين الذين يحملون جنسية جواتيمالا سيسمح لهم بدخول البلاد فور إتمام إجراءات عودتهم، ومن بينها الفحوصات الطبية.

يشار إلى أن الاتفاقية التي أطلق عيها «دولة ثالثة آمنة» تتطلب من المهاجرين قاصدي الولايات المتحدة الذين يدخلون جواتيمالا طلب اللجوء إلى الأراضي الأمريكية أثناء وجودهم في جواتيمالا.

ويتعين على الأشخاص المهاجرين من هندوراس والسلفادور، المرور عبر جواتيمالا للوصول إلى المكسيك ومنها يتوجهون شمالًا صوب الولايات المتحدة.

وسجلت جواتيمالا 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، فضلًا عن حالة وفاة.

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