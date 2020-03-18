كيف تفرق بين الإصابة بـ«كورونا» والأنفلونزا العادية؟.. طبيب يُجيب

كشف الدكتور محمد العزب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للأورام، الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه خلال فصل الشتاء تكون نزلات البرد معروفة وشائعة، لكن ليس كل نزلة برد أو أنفلونزا يوجد بها اتفاع في درجة الحرارة وهو العلامة المميزة للإصابة بالفيروس المستجد.وأضاف "العزب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه وفق دراسة أجريت فإن 10 في المائة فقط من المصابين بكورونا لديهم رشح بالأنف وهو مرض ليس شائع، مشيرًا إلى أن الأنفلونزا العادية عادة تظل ثلاثة أيام لكن استمرارها لفترات أطول يثير الشك بالاشتباه بكورونا.وتابع: "أن من أهم الأعراض ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة وجفاف الحلق".