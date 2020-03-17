وزيرة الصحة: الدول التي اجتاحها كورونا مواطنوها لم يأخذوا إجراءات الوقاية بجدية





واستكملت أن النتائج المتصاعدة للإصابات بفيروس كورنا 75% منهم من المخالطين، منوها بأن الدولة تطبق كل نصائح منظمة الصحة العالمية، موضحة أن منظمة الصحة العالمة أكدت أن العديد من الدول اتخذت إجراءت المباعدة والعزل، ولكن لم تطبق كلها إجراءات التقصي للحد من انتشار الفيروس.



وواصلت أن انتشار الفروس في بعض الدول سببه الأول أن مواطنيها لم ياخذوا الأمر بجد، ولم يلتزموا بقرارات حكوماتهم، وهذا ما ورد على لسان رؤساء حكوماتهم.



وتابعت ما نريد أن نقوله لأهلنا في مصر إنهم يجب أن ياخذوا الأمر على محمل الجد، وأفضل الأنظمة الصحية في العالم لا تستطيع أن تواجه هذا الفيروس بسهولة، لافتة إلى أن السلاح الذي استخدمته الصين للتغلب على كورونا هو سلاح الالتزام.

علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على إجراءت الحجر الصحي للعددي من الأسر في الدقهلية، قائلة "هو حجر صحي عادي مثل أي حجر ولا يجب أن يأخذ الأمر أكثر من حجمه".وتابعت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الوزارة تتبع سياسة التقصي لتتبع الأشخاص المخالطين للمصابين بفيروس كورنا، منوهة بأنه تم إجراء حجر صحي لـ 3600 عامل في أحد حقول البترول، كإجراء احترازي، وانتهى الحجر الصحي لهم اليوم.