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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية تركيا عن كورونا: مستعدون لأسوأ السيناريوهات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:15 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أبوزيد على
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء، أن بلاده تستعد لأسوأ السيناريوهات التي قد تحدث بسبب كورونا الذي بات وباء عالميًا، مشيرًا إلى أن بلاد تستعد لأسوأ السيناريوهات بسبب كورونا.

وقال أوغلو لقناة العربية إن الأتراك العائدين من الخارج سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما في اسطنبول وفي مدينة كوجالي القريبة، مشيرا إلى تخصيص عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية من أجل عودة مواطنيهم من أي مكان.

وعتزم تركيا على إعادة أكثر من 3600 من مواطنيها العالقين في 9 دول أوروبية بعد أن أوقفت تركيا رحلاتها مع 20 دولة بسبب تفشي كورونا.

فيما أكد أوغلو أن المواطنين سيتمكنوا من العودة إلى تركيا في وقت لاحق اليوم على متن 34 رحلة على الخطوط الجوية التركية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة التركية، مساء الإثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد إرتفع إلى 47 حالة مصابة.

وفي ضوء ذلك شددت تركيا إجراءات مكافحة الوباء، حيث منعت إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 دول إضافية.

وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش "بات ضروريًا تعليق الصلوات الجماعية في المساجد"، وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحة أمام الراغبين في أداء الصلاة بشكل فردي.

كما أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم إغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية حتى إشعار آخر، وكانت السلطات أغلقت أمس الإثنين وبصورة مؤقتة الملاهي الليلية والحانات.

وبدورها قالت مؤسسة "الحاخامية الكبرى" في تركيا في تغريدة على تويتر إنّ معظم الكنائس في البلاد ستُغلق اعتبارًا من الأربعاء القادم.

يذكر أن تركيا أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق كل المدارس في سائر أنحاء البلاد.

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