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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع يمني: وصول حوثيين مصابين بكورونا الى صنعاء من إيران

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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نشر موقع "أخبار.نت" اليمني تفاصيل عودة 172 طالبًا حوثيًا، خلال الأسبوع الماضي من مدينة قم الإيرانية والتي تعد من أكثر المدن التي ينتشر بها فيروس كورونا محليا وعالميا.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من الملاحقة الأمنية من قبل المليشيا الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، أن طلاب العناصر الحوثية وصلوا مطار صنعاء على متن طائرة قادمة من مسقط، دون أن يتم اتخاذ إجراءات صحية وقائية.

وأكدت أن المجموعات، غادرت مطار صنعاء بحرية مطلقة، لاسيما وأن من بينهم قيادات حوثية كانوا يتلقون العلاج في إيران، وعادوا إلى صنعاء بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في إيران، وخصوصًا في قم التي كان العناصر الحوثية فيها.

وبينت المصادر أن المليشيا الحوثية عمدت على كتم الأخبار، ولم تفصح عن عود عناصر لها في المنطقة الموبوءة بالمرض الخطير والقاتل، واصفة الموقف الحوثي بالمخزي والخطير والكارثة.

وأكدت أن التصرفات غير المسئولة من قبل المليشيا الحوثية، تعد متعمدة بهدف جني المزيد من المكاسب والتعاطف الدولي، من قبل المنظمات الإنسانية، والإغاثية بحجة وباء كورونا بعد انتشارها في اليمن.

وتوقعت المصادر أن ينتشر وباء كورونا في اليمن، خلال فترة الأربعة عشرة الأيام المقبلة، بعد أن تعمدت المليشيا استقدام الوباء من إيران، عبر طلابها.

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