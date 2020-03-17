محاكمة 215 متهمًا في «كتائب حلوان».. 7 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، إلى جلسة 7 أبريل المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.