تجديد حبس عاطل يسرق المركبات البخارية بالساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بسرقة المركبات البخارية "التوك توك" بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.كان قسم شرطة الساحل قد تلقي معلومات مفادها قيام المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة مركبة "التوك توك"، بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإخفائها.بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بسرقة مركبة "توك توك"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على "التوك توك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.