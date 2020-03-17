ضبط 201 قطعة سلاح ناري و198 قضية مخدرات في حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة تمكنت من ضبط 201 قطعة سلاح ناري، 198 قضية مخدرات وتنفيذ 80329 حكما قضائيا متنوعا.وضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهمًا ارتكبوا 29 حادثا متنوعا، 198 قضية مخدرات بحوزة 214 متهمًا، 31 هاربًا من المراقبة، 18 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 111 دراجة نارية مخالفة، إعادة 4 سيارات و14 دراجة نارية، وتحرير 19727 مخالفة مرورية، وفحص 86 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.