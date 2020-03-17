جامع تلتقي المصدرين لبحث تداعيات تأثير كورونا على معدلات التصدير

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.وقالت إن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الأوروبية والتى تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.تصريحات الوزيرة جاءت خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التى عقدتها مع ممثلي القطاع التصديري في مصر شملت رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذين للمجالس وذلك في إطار جهود الوزارة لبحث تداعيات الأزمة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثر ذلك على حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية في مختلف القطاعات خلال المرحلة الحالية.وقالت إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الأزمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الإنتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال، مشيرة فى هذا الاطار الى تكليف جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب توقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية.وقد طالب رؤساء المجالس التصديرية بوضع برنامج استثنائي لتحفيز الصادرات خلال الـ 3 أشهر المقبلة، واعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الإفريقية.كما طالبوا وزارة المالية بسرعة رد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 20192020 وتأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد وطالبوا ايضا شركة مصر للطيران بتخفيض أسعار الشحن خاصة في ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية.ومن ناحية أخرى، أكدت نيفين جامع خلال لقائها بالمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية أهمية تفعيل دور المجالس فى خدمة مجتمع المصدرين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة وأن ملف الصادرات يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرة فى هذا الإطار إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من إعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.وقالت إن الوزارة تستهدف إعادة صياغة دور المجالس لتقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرًا فى منظومة التصدير، ومنحها صلاحيات أكبر لدفع منظومة العمل والمساهمة فى تحقيق رؤية الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.