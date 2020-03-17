قيدها وخطأ أحبط خطته.. ضبط عامل عذب ابنته حتى الموت بالجيزة

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة فتاة قتلها والدها تعذيبًا، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والتحقيق مع المتهم.وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد محاولة عامل، دفن ابنته دون الحصول على تصريح دفن، في خطأ لمحاولة إخفاء جريمته.وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية، وأن العامل اعتدى على ابنته بالضرب، وقيدها واحتجزها بغرفة حتى تدهورت حالتها الصحية، ما أسفر عن وفاتها.ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.