متحدث «الصحة»: تحليل الـpcr مجاني للمشتبه في إصابتهم (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع جهات الدولة تدير ملف «كورونا» بشكل تعاوني، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، لتخصيص أماكن عزل في حال انتشار الفيروس.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الوزارة لديها 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أنه يتم تحليل الـpcr لكل من يشتبه في إصابته بالفيروس بشكل مجاني تمامًا.





وتابع: «السعودية عندما طالبت بإجراء تحليل الـpcr لدخول أراضيها، أعلنت عن تكلفة التحليل للمصري 1000 جنيه وللأجنبي 70 دولار، لكن كافة التحاليل الخاصة لمن يشبته به تجرى مجانًا».



