«بيكا» لمنتقدى دبلته الذهب: «بعد كده هغلط فى أى حد»

هاجم مغني المهرجانات حمو بيكا، منتقدي ارتدائه دبلة من ذهب خلال حفل خطوبته، مهددًا بالتطاول لفظيًا على أي أحد يتحدث عنه في هذا الأمر.وقال «بيكا»، في مقطع فيديو منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي: «الصفحة لو أنا واحد مش عاجبك خد بعضك واطلع منها ودي دبلتي يا خويا».وأضاف: «بعد كدا مش هشوف حد، هغلط في أي حد، وربي اللي خلقني واللي تتهزله سبع سموات هاغلط في أي حد علشان اللي انتوا فيه افتراء وظلم، ودي دبلتي، أنا راجل بحب الدهب ومش دبلة العروسة».وكان حمو بيكا، قد احتفل بخطبته قبل أيام على فتاة من خارج الوسط الفني وذكرت بعض المصادر أن تكلفة شبكته تقدر بـ 150 ألف جنيه.كما تعرض لأزمة صحية، خلال اليومين الماضيين وبعد حفل خطوبته، ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وغادرها بعد تحسن حالته.