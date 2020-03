«بيكا» لمنتقدى دبلته الذهب: «بعد كده هغلط فى أى حد»

View this post on Instagram

انتقادات عديده وجهت لمطرب المهرجانات حمو بيكا بسبب ارتدائه لخاتم خطوبه ذهب في حفل خطوبته الموجود في الفيديو 👆🏼و لبسه لأكسسوارت ذهب مما جعله يرد انه رجل يحب لبس الذهب . . . ⭐️ما رأيكم ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ‏ #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #حليم #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #سوسن_بدر #انغام #حمو_بيكا#حسن_شاكوش#عمر_كمال