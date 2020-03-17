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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«بيكا» لمنتقدى دبلته الذهب: «بعد كده هغلط فى أى حد»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:02 ص
سناء إسماعيل
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هاجم مغني المهرجانات حمو بيكا، منتقدي ارتدائه دبلة من ذهب خلال حفل خطوبته، مهددًا بالتطاول لفظيًا على أي أحد يتحدث عنه في هذا الأمر.

وقال «بيكا»، في مقطع فيديو منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي: «الصفحة لو أنا واحد مش عاجبك خد بعضك واطلع منها ودي دبلتي يا خويا».

وأضاف: «بعد كدا مش هشوف حد، هغلط في أي حد، وربي اللي خلقني واللي تتهزله سبع سموات هاغلط في أي حد علشان اللي انتوا فيه افتراء وظلم، ودي دبلتي، أنا راجل بحب الدهب ومش دبلة العروسة».

وكان حمو بيكا، قد احتفل بخطبته قبل أيام على فتاة من خارج الوسط الفني وذكرت بعض المصادر أن تكلفة شبكته تقدر بـ 150 ألف جنيه.

كما تعرض لأزمة صحية، خلال اليومين الماضيين وبعد حفل خطوبته، ونقل على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وغادرها بعد تحسن حالته.
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انتقادات عديده وجهت لمطرب المهرجانات حمو بيكا بسبب ارتدائه لخاتم خطوبه ذهب في حفل خطوبته الموجود في الفيديو 👆🏼و لبسه لأكسسوارت ذهب مما جعله يرد انه رجل يحب لبس الذهب . . . ⭐️ما رأيكم ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ‏ #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #حليم #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #سوسن_بدر #انغام #حمو_بيكا#حسن_شاكوش#عمر_كمال

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