الكاتب صلاح فضل: «مروجو الشائعات باعوا ضميرهم للشيطان»

أكد الكاتب والأديب صلاح فضل، أن فيروس كورونا وباء عالمي، ويجب على الجميع أن يتكاتف لكي تنجو البلد من هذا الخطر، مشيرا إلى أن مروجي الشائعات والقنوات المأجورة التي باعت ضمائرها للشيطان لأهداف سياسية يحاول أصحابها الاصطياد في الماء العكر.وأضاف «فضل» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «المحور»، أن مروجي الشائعات يستغلون الإنترنت ووسائل السوشيال ميديا لإفزاع الناس، ونشر الفوضى.ولفت إلى أن الإنترنت هو مصدر عظيم فائق الجودة، وغمر الإنسانية بالخير بالمعلومات، موضحًا أنه أهم تحول تاريخي حصل في تاريخ الإنسانية الفترة الاخيرة.وتابع: «في الماضي كنا نهدر الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى المعلومة، والإنترنت سهل الأمر على الناس، وأصبح الشخص يستطيع الحصول على المعلومة التي يريدها في نفس اللحظة».