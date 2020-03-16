موريتانيا تخصص فنادق نواكشوط لحجز مرضى كورونا مع حراسات عسكرية

قال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد إن الحكومة ستوفر عددا من الفنادق في نواكشوط لحجز القادمين في الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، وتوفير حراسات عسكرية لتأمين الجميع.وأشار في تصريحات أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء، إلى أن كافة المستلزمات اللوجستية قد تم توفيرها من أجل تأمين الراحة للمحجوزين.وأوضح الوزير أن لجنة اللوجستيك المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا باشرت أعمالها أمس، على أساس قرار اللجنة الوزارية المذكورة المتمثل في توقيف كافة الرحلات من وإلى موريتانيا، ابتداء من غد الثلاثاء، وإخضاع القادمين للحجز الاحتياطي.