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الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مايكروسوفت تطلق تطبيقًا لتعقب كورونا على مستوى العالم

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:41 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أبوزيد على
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كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن إطلاق شركة «مايكروسوفت» أداة لتعقب فيروس كورونا (Bing)، ويقدم التطبيق تحديثات في الوقت الحقيقي حول انتشار COVID-19.

وقالت الصحيفة إن التطبيق يظهر أرقام الوفيات وإجمالي الحالات المؤكدة وعدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم على نطاق عالمي، وكذلك حسب كل بلد على حدة.

ويستمد التطبيق المعلومات من منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، وهي المصادر الرسمية التي تتعاون مع مايكروسوفت.

ويتوفر برنامج التتبع على سطح المكتب والجوال، ويمكن للمستخدمين التنقل في الخريطة للعثور على المعلومات المباشرة والحصرية بشأن كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتصفح يقوم باختيار المدينة، وسيؤدي اختيار المدينة إلى عرض أحدث الأرقام بالإضافة إلى المقالات الإخبارية من مصادر موثوقة.

وأشارت «ديلي ميل» إلى أن عدد الحالات المؤكدة يستمر في الارتفاع بشكل حاد في جميع أنحاء العالم، حيث لا تكون أوروبا مركز العدوى الفيروسية.

وفقًا لمتتبع Bing، هناك أكثر من 172000 حالة على مستوى العالم، ومن بين هؤلاء، مات أكثر من 6600 إلى الآن.

كما يوزع التطبيق البيانات حسب الدولة، ويظهر أن الصين لا تزال لديها معظم حالات الإصابة بالفيروس، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة.

وتم إطلاق ميزة أداة Bing مع انضمام إيطاليا وإسبانيا إلى الصين في تنفيذ حظر جماعي للمواطنين لمنع انتشار الفيروس.

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