حبس عاطل متهم بالانضمام لجماعة محظورة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، اليوم الإثنين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بمنطقة القطامية.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "إيهاب.ع، عاطل، اتهم بالانضمام لجماعة محظورة، وعثر بحوزته على كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة، وأنكر المتهم امتلاكه المضبوطات وانضمامه للجماعة المحظورة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القطامية من ضبط عاطل بحوزته كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وبسؤاله أنكر امتلاكه المضبوطات.