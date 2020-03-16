إحالة سائق وعاطل للجنايات بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها

أمرت نيابة الخانكة بإحالة سائق وعاطل للجنايات، لاتهامهما باغتصاب طفلة وقتلها بمدينة الخانكة، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها "سما.م" 6 سنوات بعد التعدي عليها جنسيا، وقتلها بآلة حادة، وإلقاء جثتها داخل منزل مهجور.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "على.ح " سائق "توكتوك"، و"حسام.ح"، عاطل، وأقروا ارتكاب جريمة اختطاف طفلة تصادف مرورها ليلا بجانب الطريق الزراعي، وتعدى كل منهما عليها جنسيا، وعندما حاولت الاستغاثة، تعرضت للضرب المبرح بآلة حادة كانت موجودة في "التكوكتك"، فلقيت مصرعها بضربة في الرأس، مما تسبب فى كسر فى الجمجمة وأسفر عن نزيف حاد، وتبين خلال تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليها للاغتصاب وهتك أعضائها التناسلية.