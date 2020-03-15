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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجيش الليبي: نهاية الإخوان على أراضينا أصبحت قريبة جدًا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:15 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحمد عبد العزيز
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قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنه بعد اتفاق الصخيرات في 2015، كان هناك عدد من المحاولات السياسية، بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، والمدعو فايز السراج، وكان الهدف من تلك المحاولات حل الأزمة الليبية، وتسليم الجماعات الإرهابية أسلحتها، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأضاف المحجوب خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تفشل المفاوضات لأن الإخوان تلعب على إطالة أمد الأزمة الليبية ليتسنى لهم التواجد في ليبيا، موضحًا أن فشل مشروع الإخوان في مصر والسودان جعلهم يستميتون في التواجد على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن نهاية الإخوان في ليبيا أصبحت قريبة جدًا.

ولفت الحجوب إلى أن تركيا في وضع صعب في الوقت الحالي وخاصة اقتصاديًا، وهناك استماتة من الجانب التركي أيضًا في ليبيا، لتحقيق أي مكاسب اقتصادية، لافتًا إلى أن تركيا من الممكن أن تسقط في أي وقت بسبب الديون.

وأوضح أن تواجد تركيا على الأراضي الليبية، تعتقد من خلاله أنها ستصبح رقمًا في المعادلة السياسية في المنطقة، لحل مشاكلها مع الاتحاد الأوروبي.

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