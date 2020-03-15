المصيلحي: 30 سيارة ضبطية قضائية في المحافظات لضبط الأسواق

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه سيتم توزيع 30 سيارة ضبطية قضائية على 15 محافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية.وأضاف وزير التموين خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المُذاع عبر فضائية "ten"، أن الموظف الموجود بالسيارة له حق الضبطية القضائية، وبها أيضا "جي بي إس" فعند تلقي أي شكوى يتم التوجه لمكان المواطن صاحب الشكوى فورًا.كما أوضح وزير التموين، أنهم يستهدفون إيجاد علاقة ثقة بين المواطن وجهاز حماية المستهلك، مشددًا على أهمية أن يحصل المواطن على فاتورة بالمنتج حتى يضمن حقوقه.يُذكر أن جهاز حماية المستهلك أطلق، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لتغطية 15 محافظة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين.يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة التجاوب معها وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الأسواق.