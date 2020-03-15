«الإصلاح النقابى» تعلن قائمتها فى انتخابات المحامين

حددت قائمة الإصلاح النقابي، قائمتها النهائية في انتخابات نقابة المحامين، والتي بدأ التصويت فيها صباح اليوم.ودعت القائمة، المحامين في جميع المحافظات إلى التصويت لمرشحيها، حتى يتم إصلاح الوضع بنقابة المحامين وضمان توفير نقيب ومجلس يعملون من أجل صالح المهنة والمحامين.وجاء على رأس القائمة رجائي عطية، مرشحها على منصب النقيب، وفيما يلي باقي أعضاء القائمة.