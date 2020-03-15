تشديدات أمنية بالعباسية بالتزامن مع انتخابات المحامين

شهد محيط محكمة شمال القاهرة في العباسية حالة من التشديدات الأمنية تزامنًا مع انتخابات نقابة المحامين.وانتشرت مجموعة كبيرة من رجال الأمن على أبواب المحكمة وأمام العديد من اللجان، منعًا لحدوث أي مشادات قد تحدث بين المرشحين.وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تعقد اليوم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضي.