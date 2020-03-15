هبوط أرضي بطريق السويس الصحراوي بسبب مياه الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن وقوع هبوط أرضي على طريق السويس الكيلو 61 القادم من القاهرة اتجاه السويس وتم عمل تحويلة من الطريق الرئيسي إلى الطريق الداعم.وتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لإرشاد قائدي السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.